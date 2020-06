Casillas ritira la candidatura dlla Federcalcio spagnola

Iker Casillas ha ritirato la sua candidatura alla guida della Federcalcio spagnola, Rfef. Ad annunciarlo con un comunicato è l'ex portiere della Nazionale spagnola, del Real Madrid ora al Porto. «La ragione principale sta nella eccezionale situazione sociale, economica e sanitaria che sta soffrendo il nostro Paese» a causa del coronavirus che ha fatto passare «in secondo piano» le elezioni nella federazione. «È tempo di unire e non di dividere, perché il calcio e la società ne hanno bisogno -ha aggiunto Casillas-. Una elezione farebbe concentrare i nostri sforzi su qualcosa che oggi non è fondamentale». Casillas conclude spiegando che la sua candidatura ritirata «non è una porta chiusa per il futuro. Volevo un processo elettorale equo, trasparente e veramente partecipativo, e questa volta penso che non ce ne fossero le condizioni. Spero che nelle prossime elezioni possa accadere, con me o con altri candidati».

