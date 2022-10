Casillas, il nuotatore Alex di Giorgio: «Non scherziamo sui coming out»

Da nuotatore ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici. Oggi, da ballerino dà voce a quei (pochi) sportivi che hanno avuto il coraggio di fare coming out e di essere loro stessi. Il romano Alex Di Giorgio è tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle: è il primo, dichiaratamente gay, a ballare con un altro uomo (gay anche lui).

Cosa ne pensa del tweet cancellato da Casillas?

«Partiamo da una considerazione: se è vero che qualcuno ha hackerato il suo profilo, perché il calciatore ha cancellato il tweet? Così dà l’idea che si vergognasse di quella dichiarazione».

Ma si può scherzare su un coming out?

«Siamo nel Medioevo o nel 2022? Sogno un mondo in cui un coming out non fa notizia. In cui il tweet di Casillas viene accolto con indifferenza. E, invece, importa sapere se sei gay, etero, o bisex. E, questo fa soffrire molti ragazzi».



«Ovviamente sì. E ora sto cercando di far capire alle persone come me che non dobbiamo avere paura di essere noi stessi e di essere giudicati. Ci sono tanti ragazzi che soffrono ancora per quello che sono e non hanno il coraggio di dichiararsi».