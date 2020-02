Casillas contro Rubiales: l'ex Mardid si candida presidente della Federazione spagnola

Prima un grande portiere, poi i problemi fisici (l'infarto che lo ha compito lo scorso anno, quando giocava nel Porto) ora per Iker Casillas si prospetta una carriera sempre nel calcio, ma come "politico". L'ex Real Madrid, infatti, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio spagnola (RFEF) contro il presidente uscente Luis Rubiales. «Sì, mi presenterò alla Presidenza della RFEF quando le elezioni saranno convocate. Insieme porremo la nostra Federazione al culmine del miglior calcio del mondo: quello spagnolo». Con queste parole, su twitter, il portiere ha reso nota la sua candidatura per le elezioni, la cui data non è stata ancora fissata. Con questo pass Casillas annuncia implicitamente il suo addio al calcio giocato. Una scelta maturata dopo l'attacco cardiaco del primo maggio 2019: «Ho informato il presidente del mio club, FC Porto, di questa decisione. Posso solo esprimergli la mia più profonda gratitudine»

