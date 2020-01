Roma, Carles Perez è atterrato a Fiumicino: il sostituto di Zaniolo arriva dal Barcellona

Carles Perez è arrivato a Roma. L'attaccante spagnolo è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 9 con un aereo di linea proveniente da Barcellona. In mattinata le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma del contratto che lo legherà alla Roma. Cresciuto nella cantera del Barcellona, Perez quest'anno ha messo insieme 10 presenze e un gol in campionato. Per lui anche una presenza e un gol in Champions League contro l'Inter. Perez arriva in Italia per sostituire l'infortunato Nicolò Zaniolo in giallorosso.

LEGGI ANCHE Roma, Florenzi saluta e va al Valencia: nuova plusvalenza

LEGGI ANCHE Roma, Ibanez, Perez e Villar: ecco il tris di Petrachi per la rosa che verrà



Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA