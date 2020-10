Serie D: Cynthialbalonga, l'attaccante Cardella non è positivo al Covid

Federico Cardella, il forte attaccante classe 1994 della Cynthialbalonga, una delle squadre di Serie D dei Castelli, non è assolutamente positivo al Covid (come erroneamente comparso nella didascalia di una foto). La punta, che non ha mai accusato sintomi di alcun tipo, è pronta a tornare ad allenarsi assieme ai suoi compagni di squadra per preparare il big match col Città di Campobasso. «Federico è un punto di forza della squadra - dice Giorgio Tomei, direttore sportico della società - e fortunatamente sta benissimo».

