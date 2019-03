Napoli, Callejon: «Fiduciosi in Europa League, in campionato non molleremo»

«Abbiamo fiducia in ciò che facciamo in Europa League, abbiamo affrontato due squadre difficili. Ora ci aspetta l'Arsenal, anche loro puntano a vincere la coppa, bisogna fare un goal a Londra e poi al ritorno al San Paolo dovremo dare tutto». Così José Maria Callejon in un'intervista a Sky Sport, in cui ricorda che «anche il Salisburgo ci ha messo in difficoltà, dobbiamo curare i dettagli che faranno la differenza con le squadre forti». Lo spagnolo ha guardato anche al campionato: «La Juve è forte da tanti anni, ha una grande squadra e con Cristiano Ronaldo hanno fatto un passo avanti. Noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo provato a combattere con loro. Siamo ancora al secondo posto, la stagione non è finita e non vogliamo mollare ma bisogna fare un passo avanti e vincere qualcosa. È dura perché il campionato italiano è difficile ed in Europa son tante che lottano per vincere. Speriamo che, incrociando le dita, questo sarà il nostro anno». Callejon è una delle poche stelle azzurre rimaste a Napoli nella settimane delle nazionali, ma della permanenza in azzurro ha parlato anche per il futuro a lunga scadenza: «Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere, la mia famiglia è contenta. Le mie figlie sono napoletane, la grande parla anche il dialetto. La gente mi vuole bene, mi abbraccia per strada e vuole che resti qui. Dovrò parlare con De Laurentiis per trovare un accordo».

