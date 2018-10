Calcioscommesse, sospetti su Psg-Stella Rossa: l'Uefa apre un'indagine

La partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Stella Rossa Belgrado vinta 6-1 dai francesi è stata messa sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa per presunta combine. A rivelarlo è l'Equipe. Secondo il quotidiano sportivo transalpino la Federcalcio europea avrebbe avvertito le autorità francesi riguardo a un possibile caso di calcio-scommesse, chiedendo di investigare proprio su questo match. I sospetti riguardano un alto dirigente del club serbo, di cui non è stato reso noto il nome, che avrebbe puntato tra i tre e i cinque milioni di euro su una sconfitta della sua squadra con cinque gol di differenza come in effetti avvenuto. Ultimo aggiornamento: 19:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA