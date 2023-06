Lunedì 26 Giugno 2023, 07:12

Le richieste di Sarri sono state ascoltate. Neanche il tempo di rientrare alla base, che il Comandante ha ricevuto la prima buona notizia. A rendere pubblico il tentativo della Lazio per Torreira è stato lo stesso agente, Pablo Bentancur: «Devo essere sincero: in settimana ho un appuntamento ufficiale con la società per sentire la loro proposta. Giocano la Champions League e Lucas ha sempre amato l'Italia. Devo essere però anche molto chiaro ha detto a Lalaziosiamonoi lui non è in vendita, ma il business è business e i giocatori sono giocatori. Abbiamo questo appuntamento e ci andremo. Con rispetto per la grande società che è la Lazio e per sentire cosa vogliono proporre».

Una novità importante dopo gli ultimi giorni passati a valutare profili, fare telefonate, ma senza nulla di concreto. Non è ancora tempo di illudersi, ma dopo gli obiettivi che ha dovuto depennare dalla lista dei desideri ora Sarri si sente ascoltato. L'allenatore voleva il centrocampista uruguaiano anche nelle precedenti sessioni di mercato e ora lo alternerebbe a Cataldi. Nell'estate 2021 lo prese la Fiorentina in prestito, mentre l'anno scorso se lo è assicurato il Galatasaray per soli 6 milioni. Un vero e proprio affare considerando il valore attuale, sul quale c'è comunque qualche contraddizione visto che oscilla tra i 10 e i 16 milioni di euro. Nel primo caso, la Lazio potrebbe tentare l'affondo fin da subito, magari dilazionando il pagamento. Nel secondo la via più plausibile sarebbe quella del prestito, non proprio gradita dal Galatasaray. Il club turco considera Torreira un top player, ma non ha posto il veto a possibili offerte per lui. La Lazio sonderà il terreno col suo agente cercando la quadra per l'ingaggio. Il giocatore d'altronde è alla portata visto che guadagna poco più di 2,5 milioni e un'opzione sarebbe garantirgli una cifra simile, ma per più anni rispetto al contratto attuale in scadenza 2026. Il difficile arriverà nel cercare l'accordo con il Galatasaray, anche perché almeno secondo i piani iniziali la prima parte del tesoretto Champions andava utilizzata per l'attacco, mentre a centrocampo c'era da attendere le uscite, Marcos Antonio su tutti (con priorità in Italia).

Con la trattativa per Berardi in stand-by, ecco che i piani rischiano di cambiare, considerando anche che la Lazio fa sul serio per Marcos Leonardo. Il club è pronto a mettere sul piatto un'offerta attorno ai 10 milioni di euro per il talento verdeoro del Santos. Intenzione confermata nell'incontro con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, ma al club brasiliano non è arrivato ancora nulla come svelato dal presidente Andres Rueda in patria: «Gli acquisti dipenderanno anche dalle uscite di alcuni giocatori. Un'offerta per Marcos Leonardo? Non ci è ancora arrivata, ma crediamo che possa arrivare e lui è nella nostra lista dei possibili partenti. Se le condizioni saranno favorevoli sia per il Santos che per il ragazzo, allora partirà. Non voglio mentire dicendo il contrario». Si entra perciò in una settimana cruciale per valutare i primi sviluppi nelle trattative estive, che saranno il tema portante del vertice previsto tra Sarri e Lotito nei prossimi giorni. Un altro sarà quello relativo a Pedro. Dalla Spagna sono sicuri che l'esterno canario stia vacillando per un'offerta multimilionaria ricevuta dalla Arabia Saudita, ma a Formello invece c'è la convinzione che il numero 9 firmerà un rinnovo di altri due anni in biancoceleste. Lotito sta aspettando solo un suo segnale.