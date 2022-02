Lazio: Pedro recupera e Felipe Anderson scalpita. Torna il ballottaggio sulla destra

Il Pedro sorridente che scendeva dalla macchina ieri mattina nella clinica Paideia faceva ben sperare. Qualche sorriso, selfie con due tifosi presenti e poi via agli accertamenti. Reduce da un fastidioso stiramento al soleo della gamba destra l’esterno della Lazio ha brillantemente bruciato le tappe del recupero e la risonanza di ieri mattina gli ha dato il via libera definitivo. Poco dopo infatti eccolo sfrecciare al fianco dei compagni sul campo centrale di Formello.

Lazio, recupero lampo per Pedro: Fiorentina nel mirino

Ottima notizia per Sarri. Il Comandante nel giro di 24 ore ha recuperato due titolarissimi come Luiz Felipe. e appunto Pedro. L’importanza del canario per il suo scacchiere tattico è indubbia. Ha giocato praticamente sempre. Sono 8 i gol in 28 presenze ai quali vanno accostati pure 5 assist. Un Pedro così non si vedeva dai tempi del Chelsea e considerando il suo costo (zero) si può tranquillamente considerare un affare. D’altronde Sarri lo ha richiesto a gran voce e i fatti gli hanno dato ragione. Le uniche partite saltate dal classe ’87 spagnolo sono state le ultime due contro l'Udinese in Coppa Italia e l'Atalanta in campionato. La quarta pausa nazionali è stata una manna dal cielo per permettere il suo recupero entro la ripresa e dopo qualche dubbio ieri mattina è arrivata la conferma. Pedro è stato schierato nel tridente con Immobile e Zaccagni prima di essere sostituito dal baby Romero. Guai a forzare troppo la mano rischiando ricadute.

Torna il ballottaggio Felipe Anderson-Pedro

Sarri avrà due giorni per valutare se schierare fin da subito il canario che contro la Fiorentina ha il dente avvelenato. In tre gare contro la Viola ha già segnato due gol, il primo con la maglia della Roma il secondo decisivo all’andata quest’anno nell’1-0 dello Olimpico. Pedro si giocherà il posto con Felipe Anderson. Sarri sta cominciando a schierare il brasiliano come falso nueve. A Pipe l’opportunità non dispiace e sta cercando di dare il massimo. Anche ieri mentre andava via dal pranzo di squadra è sembrato rilassato e pronto a vestire i panni della prima punta come fatto molto bene contro il Genoa. Dinanzi a lui si prospetta un continuo andirivieni con la fascia da qui al termine della stagione. Il classe ’93 è pronto a dare il massimo per un tecnico che in lui crede molto e per risollevare le sorti di una stagione iniziata bene e ora fin troppo intorpidita. In più al Franchi si esalta. I 2 gol segnati contro la Fiorentina sono arrivati entrambi in trasferta, l’ultimo nel pirotecnico 3-4 dell’aprile 2018. Chissà se Sarri avrà dato un’occhiata pure alle statistiche.