Lazio, Sarri anticipa l'allenamento e porta tutti a pranzo. Pedro torna in gruppo

In seguito i malumori del mercato e la contestazione dei tifosi contro la società alle porte Sarri cerca di far tornare il sereno e invita la sua Lazio a pranzo. Allenamento anticipato alla mattina e subito dopo tutti insieme a mangiare. Il Comandante è rimasto molto contento di come i suoi calciatori si sono allenati durante la sosta e ha deciso di premiarli. Dopo i tanti appuntamenti nella clinica Paideia per visite mediche e accertamenti i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per l’allenamento alle oore 10:30. Uno dei protagonisti di stamani in clinica si è subito visto in campo fugando ogni dubbio sulle sue condizioni. Si tratta di Pedro. Il canario ha svolto buona parte della seduta con i compagni, anche le prove tattiche, alternandosi con Romero sull’out destro nel tridente con Immobile e Zaccagni. Un’ottima notizia per Sarri che quindi a tre giorni dalla sfida contro la Fiorentina intravede il recupero di un suo fedelissimo.

Sarri recupera anche Pedro ed entra nel vivo della preparazione per la Fiorentina

Pedro si va quindi ad aggiungere al rientro di Luiz Felipe certificato ieri. Il Comandante recupera due calciatori fondamentali per il suo scacchiere, anche se con l’esterno canario non si forzerà la mano. Guai ad evitare una ricaduta al polpaccio. Ricaduta che invece ha avuto Acerbi al flessore, infortunio che anche lui stamattina ha monitorato in Paideia. Il difensore sta migliorando ma per vederlo di nuovo in campo dal 1’ in una gara ufficiale bisognerà attendere tra la sfida col Bologna e quella col Porto. Giorno di visite mediche per Jovane Cabral che dopo la clinica di riferimento biancoceleste si è spostato all’Isokinetic per completare l’iter. Domani è previsto il suo primo allenamento in gruppo. A proposito di gruppo, la squadra è entrata nel vivo della preparazione tattica al match del Franchi.

Le prime prove tattiche anti Fiorentina, anche Akpa verso il rientro

Due 4-3-3 schierati contrapposti nella mattinata odierna. Hysaj è tornato sulla fascia (stavolta a sinistra) con Kamenovic che continua ad alternarsi tra la corsia esterna e il centro della retroguardia (oggi era al centro). In attacco proseguono le prove da falso nueve per Felipe Anderson, oggi in mezzo al tridente con i due baby Raul Moro e Mancino. Oltre a quest'ultimo sono stati aggregati altri tre giovani dalla Primavera. Floriani Mussolini ha preso attivamente parte alla fase tattica, mentre Bertini e Adjaoudi si sono defilati col preparatore Fonte. Akpa Akpro, l’unico assente oltre ad Acerbi, ha iniziato ad alternare il lavoro in palestra a quello sul campo. La prossima settimana è atteso in gruppo.