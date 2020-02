Danni cerebrali: Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord vietano i colpi di testa ai bambini dai 6 ai 12 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ala scatta, salta in dribbling il terzino, arriva sul fondo ed effettua il cross per il centravanti che, di testa, fa gol. E' l'azione classica del calcio britannico di un tempo, quello del "kick and rush" (calcia e corri) che non concepiva volentieri strade diverse per andare in rete. Ma da oggi prima di poter sognare una prodezza del genere ragazzini e ragazzine del Regno Unito dovranno aspettare di compiere almeno 13 anni. Le(ad eccezione quindi della sola federazione gallese) hanno infatti divulgato le nuove, che vietano in allenamento e in partita ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni di età diLa decisione recepisce le indicazioni emerse dallo studiorealizzato dall'Università di Glasgow che, analizzando le storie di oltre 7600 calciatori in attività dal 1900 al 1976, dimostra un'incidenza di tre volte e mezza più alta di morte causata da malattie neurodegenerative rispetto al resto della popolazione. Si tratta principlamente dila terribile Sclerosi laterale amiotrofica che sta facendo strage di ex calciatori.«La nostra ricerca ha dimostrato - ha spiegato l'amministratore delegato della Fa Mark Bullingham - che il colpo di testa è un colpo raro nelle partite di calcio giovanile e, quindi, questa guida non influirà sul lavoro degli istruttori e sul divertimento che i bambini di tutte le età traggono dal gioco».Le associazioni hanno affermato che la guida è stata prodotta in parallelo con il comitato medico della Uefa, che entro la fine dell'anno produrrà una guida da far adottare a tutte le federazioni europee.