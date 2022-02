Sale la tensione in vista della partita di stasera di Serie A tra Cagliari e Napoli. Un gruppo di sostenitori della squadra partenopea è arrivato in città e, scortato dalle forze dell'ordine, si sta dirigendo a piedi allo stadio. È caccia ai napoletani, diversi tifosi rossoblù stanno inseguendo i loro rivali con dei caschi in mano. Alcuni di loro hanno rincorso a piedi con delle cinture in mano 4 napoletani in fuga in viale Trieste.