Cagliari-Lazio, le probabili formazioni: Godin è pronto al debutto

La Sardegna Arena è pronta per il debutto stagionale del Cagliari. Eusebio Di Francesco è in cerca di conferme e dovrebbe mantenere la stesso stesso schieramento visto contro il Sassuolo con la novità del neo arrivato Godin e quelle di Zappa e Sottil. Per Inzaghi pochi dubbi se non quello sull'impiego di Leiva il tecnico biancoceleste si affida ai giocatori che tanto bene avevano fatto prima del lockdown(4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.