Bundesliga, pronta la festa in casa Bayern Monaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronta la festa in casa Bayern Monaco. Certo, difficile che il Borussia Dortmund perda sul campo del Duddeldorf. Ma se così fosse, la squadra di Flick, vincendo in casa contro il Borussia Monchengladbach potrebbe festeggiare la matematica vittoria dello scudetto. Il 31esimo turno della Bundesliga è quello che potrebbe dare i primi verdetti. Il più importante ovviamente: il Meisterschale.La giornata sarà comunque aperta da una partita importante in chiave Europa. Nagelsmann, vincendo, può avvicinare la squadra di Favre al secondo posto. Ma soprattutto metterebbe una seria ipoteca alla prossima partecipazione alla Champions. Si troverà davanti però uno squadra che ha ancora speranze di Europa League. E allora l'anticipo è tutto da seguire. Le ultima chance di salvezza invece del Werder Brema passano dal campo del fanalino di coda Paderborn. Serve solamente la vittoria alla squadra di Kohfeldt per alimentare qualche speranza di permanenza in Bundesliga. Ed è questa la partita, oltre a quelle già citate, più importante del programma di giornata. Interessante anche l'impegno del Leverkusen sul campo dello Schalke. Havertz e compagni devono cercare in tutti i modi i tre punti per rimanere in scia Champions. E contro una squadra che ha poco da chiedere ormai alla stagione potrebbero arrivare agevolmente. Chiudono la giornata Mainz-Augusta, Colonia-Union Berlino, Herta-Francoforte e Wolfsburg-Fruburgo.