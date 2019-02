Bundesliga, il Borussia pareggia ma allunga sul Bayern sconfitto 3-1 dal Leverkusen

Il Borussia Dortmund pareggia 1-1 a Francoforte, ma il Bayern non ne approfitta, anzi, uscendo sconfitto 3-1 dal campo del Bayer Leverkusen scivola a -7 dalla capolista nella 20/a giornata di Bundesliga. La squadra di Niko Kovac interrompe così la lunga striscia di vittorie che l'aveva portata a risalire la classifica in una stagione che non la vede dominare come capitava da anni, colpita e affondata dalle reti nella ripresa di Balley, Volland e Alario dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Goretzka. Anche il Borussia era andato in vantaggio per primo con Reus, ma non è riuscito a evitare il pari del 21enne serbo Jovic, che resta così capocannoniere solitario con 14 reti proprio davanti all'attaccante giallonero. L'Eintracht, al secondo pareggio di fila, vede il suo quinto posto insidiato dal Bayer e dal Wolfsburg, che è tornato alla vittoria battendo 1-0 l'Herta nella capitale. Sugli altri campi, pareggi per 1-1 sia in Norimberga-Brema, sia in Hoffenheim-Duesseldorf.

Ultimo aggiornamento: 18:56

