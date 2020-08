Lazio, la nuova maglia "Away" è verde fluo

Un audace verde fluo con il classico celeste sui bordi del collo alla coreana e sulle maniche. E’ una scelta cromatica di sicuro impatto quella fatta dalla Lazio e da Macron, sponsor tecnico del club biancoceleste, che ha firmato la nuova maglia “Away” per la stagione 2020/21. La caratteristica grafica di questo kit gara è data dalla banda diagonale, in texture embossata, composta da fini righe tono su tono che compongono lo scudetto della Lazio. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy e il motto «Noi l’amiamo… Per lei combattiamo». Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano. A sinistra, lato cuore, la patch siliconata con lo stemma del club. La maglia ha vestibilità Body Fit, mentre quelle “Home” e “Third” sono slim.

