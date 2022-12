Bounou eroe del Marocco: due rigori parati alla Spagna. Mai battuto dagli avversari in questo Mondiale

Per la prima volta nella sua storia il Marocco si qualifica ai quarti di finale di un Mondiale. Dopo aver trascinato la Spagna ai tiri dal dischetto con uno 0-0 al termine dei supplementari, blindando la porta con un'attenta fase difensiva, i Leoni dell'Atlante hanno tenuto la rete inviolata anche dopo i calci di rigore grazie ad un super Bounou. Il portiere marocchino, in forza al Siviglia, si è reso protagonista della lotteria finale parando due rigori: il secondo delle furie rosse (già ferme al palo di Sarabia) battuto da Soler, e il terzo calciato da Busquets. Nel corso dell'incontro, la Spagna è arrivata poche volte al tiro in porta, con il numero uno provvidenziale al 55' sulla conclusione di Dani Olmo dagli sviluppi di calcio di punizione, e al 96' quando non si è lasciato ingannare sempre su cross da calcio da fermo dello stesso avversario. Il Marocco ha subìto solo un gol in questo Mondiale (autorete di Agured contro il Canada): il suo successo è anche nell'impeccabile fase difensiva.