Diretta Marocco-Spagna 0-0: Hakimi ci prova su calcio di punizione, palla sopra la traversa

Nel penultimo ottavo di finale, Spagna e Marocco si affrontano per un posto tra le prime otto del Mondiale. La squadra di Luis Enrique arriva da seconda nel gruppo E con Giappone, Germania e Costa Rica, quella di Regragui ha chiuso da prima il gruppo F superando Croazia, Belgio e Canada. Il ct della Roja ostenta fiducia: «Stiamo tutti bene, ha recuperato anche Azpilicueta. Non è vero - come si dice - che a questa squadra manca mestiere, sono convinto che potremo giocare bene contro il Marocco». Nell'unica squadra africana rimasta al Mondiale torna Hakimi, in attacco ci si aggrappa alla fantasia di Ziyech.

Le formazioni ufficiali

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique

Dove vederla in tv e streaming

Calcio d'inizio alle ore 16:00 all'Education City Stadium. La gara sarà visibile in diretta su Rai 1, in streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it