Bologna-Torino 0-0, Skorupski decisivo su Singo e Djidji. Juric in crisi, non vince da metà gennaio

Il Torino non vince dal 15 gennaio contro la Samp, dopo un girone d’andata entusiasmante Juric non è più riuscito a riaccendere la scintilla e la prospettiva di un finale di stagione anonimo è concreta. Trentaquattro punti in classifica per i granata, mentre l’ex Mihajlovic (a 33) si prende un punto prezioso senza Arnautovic anche perché Sansone falso nove non dà lo stesso peso là davanti. Lo 0-0 del Dall’Ara non sposta gli equilibri di classifica per nessuna delle due squadre, si vede più Toro nel primo tempo che non sfonda soltanto grazie ai riflessi felini di Skorupski, decisivo sulla botta al volo di Singo e poi sul colpo di testa di Djidji a botta sicura. Parata straordinaria che tiene a galla un Bologna visto dalle parti di Berisha solo con Svanberg, troppo poco.

Pochissime emozioni e reparti offensivi spuntati: da una parte il Bologna fatica a fare la differenza negli ultimi 20 metri senza Arnautovic, dall’altra Belotti corre e lotta ma ha di fronte una difesa ordinata e soprattutto un super Skorupski. Nella ripresa ci provano i granata con una buona idea Brekalo e poi Pobega prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma manca la zampata da tre punti, e nel finale entrambe le formazioni finiscono per accontentarsi di un pareggio che muove comunque un minimo la classifica