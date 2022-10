Venerdì 14 Ottobre 2022, 07:22

Betis-Roma finisce 1-1. Ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

Non deve compiere interventi particolarmente complicati. Spiazzato dalla deviazione di Ibanez sul tiro-gol di Canales. Rallentato.

MANCINI 6

Qualche buona chiusura, qualche buona ripartenza con la palla tra i piedi. Poi il giallo del primo tempo lo limita un po'. Non commette grossi errori, l'attacco del Betis non punge. E lui porta a casa il risultato.

SMALLING 6,5

Ruvido nel corpo a corpo e allo stesso tempo elegante con il pallone tra i piedi. Concede poco al centravanti, ma sui tiri dalla distanza, lui, e non solo lui, tende a schiacciarsi. Regge bene fino alla fine.

IBAÑEZ 6

Dal suo lato passano e calciano in porta un po' tutti. E lui è sempre lì, pronto a stoppare, deviare (decisivo sul gol del Betis) e rincorrere. Apprezzabili le sue ormai incursioni offensive.



ZALEWSKI 6

Lotta e mette dentro qualche pallone, mai pescando la testa giusta. Miranda, a volte, lo pugnala alle spalle. Si è adattato bene anche a destra, ma con la solita caratteristica: meglio la fase offensiva. Del resto, parliamo di un ex attaccante.

CRISTANTE 6

E' sempre il primo a portare il pressing, ogni tanto gli sfugge il pallone. Tanto agonismo, stavolta poca precisione. Nel secondo tempo, è lui a gestire il gioco, in assenza di Matic. Più concreto e meno affaticato, con Camara che corre più di lui.

PELLEGRINI 6

Parte molto basso e prova a inventare gioco, toccando tanti palloni e correndo da mezz'ala. Ha poche chance di creare calcio nella zona calda dell'attacco. Partita di sacrificio. Non era al top ed esce stremato.

SPINAZZOLA 5

Il gol del Betis nasce da un suo errore in appoggio. Azzecca un bel cross, ma finisce sulla testa di Belotti, che è in off-side. Sfortunato. Periodo appannato.

ABRAHAM 6

Rari gli squilli, rarissime le occasioni da gol. Tanti i duelli aerei e non, su ogni pallone che vaga lì davanti. Non tira in porta ma è utile nella rifinitura. Primo tempo male, poi avvia l'azione verticale del gol del pari. Poco ma è già qualcosa.

CAMARA 6,5

Entra bene, poi la combina grossa, poi tira male, poi conquista palloni, fa su e giù per il campo. Pasticcia, soffre, è sgraziato e infine il Var regala il gol alla Roma e lui era lì a firmare l'assist a Belotti. Di tutto un po'. Non male, ma deve crescere.

VIÑA 6

Si piazza sulla fascia come controllore.

BOVE NG

EL SHAAARAWY

NG

MOURINHO 6

Un punto prezioso dopo una prestazione viva, ma non di alta qualità. La Roma è in emergenza e questo, ora, passa il convento.

