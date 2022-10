Real Betis-Roma,Mourinho dopo il pareggio annullato anticipa il Var esultando. La reazione in panchina è esilarante (video)

José Mourinho ne ha fatta di nuovo una delle sue. Real Betis - Roma, minuto 53: dopo il pareggio di Belotti, si alza la bandierina del guardialinee per fuorigioco. Il gol inizialmente non viene convalidato. Poi lo stallo con una lunga verifica al Var. L'allenatore lusitano in panchina, nel frattempo, guarda il replay dell'azione sul tablet di un suo collaboratore. La reazione è in pieno stile Mou: si alza in piedi e corre in campo esultando. L'arbitro a quel punto gli fa cenno di darsi una calmata e sedersi. Il Var, alla fine, smentisce la decisione presa: è 1-1. José si siede in panca soddisfatto. Il solito, vecchio Mou.

Mourinho qui consulte les images et célèbre avant la décision de l’arbitre 😭😭😭 : pic.twitter.com/M0yoVcCQGU — José Mourinho Show (@Jmshow10) October 13, 2022