Berlusconi: «Amo talmente Milano che a volte tifo Inter»

«Mi sono trovato senza volerlo a tifare per l'Inter, sono uno che ama molto la sua città. Naturalmente il cuore nel derby è milanista. È una milanesità che mi è venuta fuori naturale». Lo ha detto il patron del Monza, Silvio Berlusconi, a margine di un evento legato al club brianzolo. «Il mio cuore è milanista e rimarrà sempre milanista, ma se prima vedevo l'Inter senza partecipare all'emozione, ora quando è in campo, da milanese tengo, per l'Inter. Nel derby comunque farò il tifo per il Milan».

«Il Monza? Deve mettersi in campo con una sistemazione diversa rispetto a quella delle ultime partite, Balotelli deve essere servito di più. Ma ho la sicurezza che se Boateng smetterà di sbagliare i rigori andremo in Serie A».

