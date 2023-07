Lazio, l'ex Bergodi torna in Romania: sostituirà Mutu sulla panchina del Rapid Bucarest

Nuova avventura per Cristiano Bergodi. L'ex giocatore della Lazio, con un passato anche da vice sulla panchina biancoceleste nel 2004, tornerà ad allenare in Romania dopo le esperienze con Cluj e Steaua. Il tecnico italiano infatti è stato ingaggiato dal Rapid Bucarest, club che ha già allenato per due volte (nella stagione 2007-08 e in quella 2014-15). Entrambe le esperienze sono però durate pochi mesi, con Bergodi che poi ha proseguito la sua carriera tra Serie B (Modena, Pescara e Brescia tra le altre) e proprio Romania.

Nella sua terza avventura al Rapid Bergodi prenderà il posto di un'altra vecchia conoscenza della Serie A: Adrian Mutu, che è volato in Azerbaijan per firmare con il Neftci Baku.