Benevento-Roma diretta live ore 20:45: Dzeko in panchina, spazio a Mayoral. Inzaghi con Lapadula

Dopo il successo in Europa League contro il Braga, la Roma cerca di dare continuità nella trasferta di Benevento. Diversi i problemi per Fonseca, alle prese con le indisponibilità di Cristante, Ibanez, Kumbulla e Smalling. In difesa torna quindi Fazio con Spinazzola che inizialmente sarà il terzo centrale con Bruno Peres promosso ad esterno sinistro di centrocampo. In attacco confermata la fiducia a Mayoral. Solo panchina per Edin Dzeko. Nei padroni di casa, Filippo Inzaghi punta su Lapadula centravanti, con alle spalle i due ex romanisti, Iago Falque e Caprari.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula

All: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral

All. Fonseca

© RIPRODUZIONE RISERVATA