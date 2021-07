Belgio-Italia, gol annullato dal Var a Bonucci per fuorigioco: decisivo il tocco di Di Lorenzo

Venerdì 2 Luglio 2021, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 21:35

Belgio-Italia parte subito con i ritmi altissimi. Gli azzurri trovano anche il gol con Bonucci al 13', ma l'esultanza dopo qualche secondo si strozza in gola. L'arbitro prima convalida, poi dopo il check del Var annulla: al momento di una punizione battuta dalla destra, c'è Di Lorenzo in fuorigioco. Il terzino del Napoli devia il pallone prima che arrivi a Bonucci, che da due passi aveva superato Courtois. Niente da fare quindi, Belgio-Italia resta sullo 0-0 fino al 31', quando Barella porta in vantaggio gli azzurri.

La diretta di Belgio-Italia

Belgio e Italia inginocchiate prima del fischio d'inizio

La Nazionale di Roberto Mancini si è inginocchiata nel segno del Black Lives Matter (e quindi a sostegno della campagna anti-razzismo nata negli Usa) a pochi secondi dall'inizio di Belgio-Italia, seguendo l'esempio degli avversari che invece dall'inizio della competizione sono tra i più "attivi". Per gli azzurri quindi è la prima volta tutti insieme, perché la linea scelta dalla squadra è stata quella di inginocchiarsi in caso di richiesta all'Uefa da parte dell'avversario, come segno di solidarietà e sensibilità al tema della lotta alla discriminazione.