Belgio cerca il nuovo allenatore della Nazionale online: «Inviateci il vostro curriculum»

Se volete diventare il nuovo allenatore del Belgio questa è la vostra occasione. Dopo la rovinosa uscita dal Mondiale in Qatar, senza aver nemmeno superato il girone, sulla generazione d'oro della nazionale belga guidata da Roberto Martinez sembra essere definitivamente calato il sipario. Una disfatta che ha costretto il ct spagnolo a dare le dimissioni dalla guida dei "diavoli rossi".

Belgio cerca il nuovo allenatore della Nazionale online, l'annuncio

Una squadra da rifondare. Con i vertici della "Royal Belgian Football Association", l'organizzazione nazionale che amministra il calcio fiammingo, hanno deciso per un metodo innovativo per cercare una nuova guida tecnica. Per dare ampio spazio a una scelta totalmente meritocratica, anziché compilare una rosa di papabili "a tavolino", la Federcalcio belga ha deciso di pubblicare un vero e proprio annuncio di lavoro a tutti gli effetti sul proprio sito, con cui dare il via alle selezioni di una nuova guida tecnica da mettere al timone della propria nazionale di calcio maschile.

L'indirizzo a cui mandare la propria candidatura

Sulla homepage della nazionale è infatti possibile trovare subito l'annuncio con su scritto: «Al via il processo di selezione del nuovo allenatore della Nazionale», con tanto di indirizzo di posta elettronica a cui mandare il proprio curriculum, «le domande devono pervenire entro il 10/01/2023 al seguente indirizzo mail headcoachreddevils@rbfa.be». Ovviamente sul sito sono stati elencati anche i requisiti richiesti, per un ruolo così di alto rilievo: «Risoluto, ambizioso con i giusti requisiti internazionali per competere ai livelli più alti». Per cui, per quelli che dalla critica davanti al divano ora vogliono passare a mettere in atto le proprio idee calcistice questa è l'occasione giusta.

