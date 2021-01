Coppa di Germania, Bayern eliminato dal Kiel, formazione del campionato di Bundesliga 2

Il Bayern Monaco, campione d'Europa in carica e vincitore di 5 titoli nella passata stagione, è stato eliminato nei sedicesimi di finale della Coppa Nazionale dal Kiel, formazione terza in classifica nel campionato di Bundesliga 2. I calci di rigore sono decisivi dopo il 2-2 finale. Gnabry porta avanti gli uomini di Flick, ma arriva nel primo tempo il pari di Bartels. Nella ripresa segna Sané, ma al minuto 95 il gol di Wahl manda le squadre ai supplementari. Nei quali il risultato non si sblocca. E dagli 11 metri è fatale l'errore dello spagnolo Roca, al sesto tentativo, dopo che entrambe le squadre avevano segnato i primi cinque della serie. È ancora il centrocampista Bartels ad essere l'eroe della serata con il tiro dal dischetto per una notte storica. Il 2021 si apre con una notizia clamorosa in Germania. E che aiuta la Lazio, avversaria del tedeschi in Champions. I bavaresi non sono imbattibili.

SPAGNA

Anche in questo caso si è deciso ai calci di rigore l'approdo in finale di Supercoppa. Ci va il Barcellona, che a differenza della Real Sociedad è freddo dal dischetto. Finisce 1-1 la prima semifinale (reti di de Jong e Oyazabal), ma poi la squadra di Alguacil sbaglia i primi tre tiri della serie. Per i blaugrana segnano Dembele, Pjanic e Puig (nel mezzo gli errori di de Jong e Griezmann che hanno reso incandescente ulteriormente la lotteria finale). La squadra di Koeman quindi domani aspetta di conoscere l'avversario di domenica tra Real Madrid e Athletic Bilbao.



Ultimo aggiornamento: 14 Gennaio, 00:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA