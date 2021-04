Serie A, un turno di squalifica per Barella e Traore; la decisione del giudice sportivo

Sono stati squalificati Barella e Traore per un turno: lo ha stabilito questa mattina il giudice sportivo, dopo i due recuperi di Serie A, Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo. In particolare, Nicolò Barella e Hamed Traore, rispettivamente dell'Inter e del Sassuolo, nel corso della partita sono stati ammoniti dall'arbitro per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: salteranno quindi prossime sfide contro il Cagliari e il Benevento. I recuperi di Serie A sono stati giocati ieri sera: contro il Sassuolo l'Inter ha vinto per 2-1 in casa, mentre nel match contro in Napoli, il club bianconero ha vinto per 2-1 all'Allianz Stadium di Torino.

APPROFONDIMENTI SPORT Inter-Sassuolo, le immagini del match a San Siro LE PAGELLE Inter-Sassuolo, i voti: fa tutto Lukaku, poi raddoppia Lautaro... SERIE A Inter-Sassuolo 2-1: risolvono Lukaku e Lautaro. In gol anche... SPORT Serie A-resto d’Europa, quando la differenza (non solo tecnica)...

Ultimo aggiornamento: 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA