Barcellona, media spagnoli sicuri: Suarez resta, pronto a giocarsi il posto

Luis Suarez molto probabilmente resterà nel Barcellona per giocarsi le proprie chance agli occhi dell'allenatore Ronald Koeman. Ne è convinto il Mundo Deportivo, giornale molto vicino alle vicende del club blaugrana, che spiega come a indurre il centravanti uruguagio possa essere stata una vicenda di ordine economico. Infatti, Suarez non sarebbe intenzionato a rinunciare all'ingaggio di un'intera stagione - l'ultima probabilmente al Camp Nou, come per Leo Messi del resto - in cambio di un trasferimento. Nel caso in cui Suarez non arrivasse a un accordo con il Barca è pronto a restare per giocarsi il posto in squadra.

Ultimo aggiornamento: 11:41

