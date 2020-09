© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima i contatti con lapoi, intorno alle 16, l'incontro con l'Inter nella sede del club nerazzurro. Giornata ricca di impegni per Mino Raiola, noto agente, che tra i suoi assistiti ha anche due giovani attaccanti come. Il primo è in odore di ritorno: la Juve lo ha scelto per il ruolo die sta trattando con l'i termini dell'affare. Al momento, però, non c'è fretta. L'obiettivo prioritario del dsresta bomber bosniaco, in attesa solo dell'ultimo sì diper volare a. L'agente del centravanti polacco, David Pantak, ieri è arrivato a Roma. Ha anticipato il rientro in Italia proprio per sbloccare in tempi brevi l'affare e definire gli ultimi dettagli con i giallorossi, dopo l'intesa trovata nelle scorse settimane sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione. Va ricordato, però, che Pantak non è l'unico agente coinvolto in questo affare. Per questo, i tempi si sono allungati e la chiusura potrebbe slittare.Tornando a, il classe '99 è ad un passo dal ritorno all'Inter. «Stiamo parlando, c'è un accordo con il Genoa ma nel calcio non esistono situazioni definitive», ha spiegato Raiola al termine del vertice con l'Inter.Giornata frenetica anche per la Sampdoria, ad un passo dall'accordo con, e per il. Paquetà è ai saluti: andrà all'estero dopo il no della Fiorentina. Con i viola proseguono così i colloqui per Milenkovic: il serbo vuole i rossoneri ma la sua alta valutazione, sui 40 milioni di euro, rappresenta un ostacolo importante.