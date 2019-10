Barcellona-Inter, diretta: probabili formazioni (ore 21, Sky)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma al Camp Nou uno dei big match della seconda giornata della Champions League di quest'anno: il Barcellona, reduce dal difficile 0-0 di Dortmund con un rigore per i tedeschi neutralizzato dal portiere catalano Ter Stegen, sfida l'Inter di Antonio Conte, uscita delusa dall'esordio casalingo contro lo Slavia Praga, terminato col punteggio di 1-1, e desiderosa di mettere a segno un colpaccio questa sera espugnando il terreno di una delle squadre favorite per la vittoria finale.(4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann. All: Valverde(3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Sanchez. All: Conte