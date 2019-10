Barcellona-Inter, i voti: Sensi e Barella spaventano i catalani, ma Suarez è letale

Ultimo aggiornamento: 23:08

TER STEGEN 7Parata strepitosa sul colpo di testa di Lautaro Martinez che tiene a galla il Barcellona.SERGIO ROBERTO 5.5Il primo pallone nell’area dell’Inter lo butta in mezzo lui.PIQUÉ 5.5Sorpreso in più occasioni dalle manovre offensive dell’Inter. Sul gol lampo di Lautaro Martinez perde subito la posizione.LENGLET 5Non riesce a chiudere su Lautaro Martinez, che firma il gol del vantaggio dopo soltanto tre minuti.SEMEDO 6Salva sia su Barella al 33’ sia su Lautaro Martinez al 45’.DE JONG 5.5Tra i peggiori in campo nel primo tempo, rinasce parzialmente nella ripresa.SERGIO BUSQUETS 5Sfortunato sul rimpallo da dove arriva il gol del vantaggio dell’Inter.ARTHUR 6Sopraffatto dal pressing in mezzo al campo di Godin. Come gli altri, anche lui meglio nel secondo tempo.MESSI 7Primo tempo anonimo, ma c’è il suo zampino sul raddoppio di Suarez a 6’ dalla fine.SUAREZ 7.5Doppietta che fa risorgere il Barcellona. Stende un’Inter bellissima.GRIEZMANN 5Il francese si vede soltanto con un colpo di testa che finisce alto sopra la traversa.VIDAL 8Entra e cambia la partita. Suo l'assist del pareggio.DEMBELÉ 6.5Gioca meglio di Griezmann, va subito al tiro.VALVERDE 7Rischia grosso, ma azzecca l’intuizione di inserire Vidal e metterlo alle spalle di Suarez.HANDANOVIC 6Primo tempo da spettatore, ed è raro al Camp Nou. Poi prende due gol da Suarez.GODIN 6.5È incredibile quando va a pressare addirittura a centrocampo i portatori di palla del Barça.DE VRIJ 5.5Nella ripresa il pressing del Barcellona lo manda in difficoltà.SKRINIAR 5.5È l’unico a essere sempre in affanno nel 3-5-2 di Conte.CANDREVA 6Non perde mai un duello con Semedo ed è frizzante anche in fase offensiva.BARELLA 7Si lancia su ogni pallone, anche se a volte lo fa con troppo impeto.BROZOVIC 5È quello che forse in mezzo al campo tocca meno palloni. Cala tantissimo nel secondo tempo.SENSI 7Prestazione eccellente al Camp Nou davanti ai tifosi del Barcellona, che sanno riconoscere il talento di un giocatore.ASAMOAH 6Non ha problemi nell’affrontare Messi. Fa bene in fase difensiva.LAUTARO MARTINEZ 7.5Pronti via va subito in gol regalando il vantaggio all’Inter. Non smette di lottare, correre e duellare. Soltanto Ter Stegen gli nega la gioia del raddoppio.SANCHEZ 7Fa un po’ tutto il cileno, il grande ex del match. Suo il lancio per Lautaro Martinez, poi dai suoi piedi arrivano suggerimenti interessanti per la squadra.D’AMBROSIO 6Prova anche lui a impensierire Ter Stegen.GAGLIARDINI 6Ce la mette tutta nel duellare con i centrocampisti del Barcellona.CONTE 6.5Nel primo tempo la sua Inter è bellissima. Crolla soltanto a 6’ dalla fine.