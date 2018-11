Balotelli si sfoga: «Razzisti siete ​la parte malata di questo mondo»

«Voi razzisti meritate una cosa sola. Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. Voi siete la parte malata di questo mondo»: Mario Balotelli si sfoga così, con un post su Instagram stories,agli insulti ricevuti sui social. «Avete rotto - scrive ancora l'attaccante - Ditemi le cose in faccia, non attraverso lo schermo del computer o del telefono. Non scrivete di lasciarli perdere, no. Non sono argomenti su cui sorvolare. So bene che non tutti sono così e vi ringrazio per i messaggi».



