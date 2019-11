Balotelli posta video "We Africa" «Razzismo ignoranza»

«Il razzismo è solo solo ignoranza, ce ne sono tanti purtroppo di ignoranti, ma noi siamo qui per dirti che siamo tutti con te, che sei un campione e ti vogliamo bene». Bambini africani sono i protagonisti del video che Mario Balotelli posta su Instagram dopo essere andato via da Verona: con i piccoli tifosi di Supermario il fondatore di 'We Africa to Red Earth', Adriano Nuzzo, che da una missione manda un messaggio di sostegno al giocatore del Brescia. «Balotelli uno di noi» dice uno dei bambini del video.

