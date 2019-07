Clasico, Simeone umilia Zidane negli Usa: Atletico-Real 7-3, poker di Diego Costa

Simeone umilia Zidane nel derby di Madrid che, in piena estate, si è giocato negli Usa. L'Atletico Madrid si aggiudica il clasico in terra americana battendo il Real Madrid con un sonoro 7-3. L'amichevole fa parte della settima edizione dell'International Champions Cup, competizione che si disputa annualmente negli Stati Uniti e che quest'anno vede la partecipazione anche di Fiorentina, Juventus, Inter e Milan. Al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, la formazione di Simeone si è imposta con un poker di Diego Costa e le reti di Joao Felix, Correa e Vitolo. Per la squadra di Zinedine Zidane, invece, a segno Nacho, Benzema su rigore, e Hernandez.





