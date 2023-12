Atletico-Lazio, probabili formazioni: Sarri col dubbio Castellanos-Immobile. Simeone punta su Griezmann e Morata

Sarri non ha usato mezze misure nella conferenza stampa di rito direttamente dal Wanda Metropolitano: «Non farò tante valutazioni sulla prossima partita perché questa ha la sua valenza. Sembra inutile, ma c’è un qualcosa in ballo che potrebbe essere pesante. Per le scelte quindi non penserò all'Inter». Domani sera ci sarà in ballo il primato del gruppo E di Champions League, un traguardo impensabile a fino agosto, ma che oggi è davvero alla portata della Lazio, per questo Mau difficilmente farà molti cambi di formazione.

Atletico-Lazio: ecco le idee di Sarri e Simeone

Per la possibile impresa Sarri cambierà il minimo rispetto a Verona, quindi guai a parlare di turnover. Tra i pali del 4-3-3 ci sarà Provedel. Dinanzi a sé, vista la mancata partenza di Patric, sono attesi gli stessi del Bentegodi, perciò Lazzari e Marusic sulle fasce e Casale e Gila in mezzo, anche se Pellegrini proverà ad avere una chance come all'andata. A centrocampo l’unico cambio atteso è Vecino, favorito su Cataldi in cabina di regia, mentre ai suoi lati toccherà ancora a Guendouzi e Luis Alberto. Davanti infine Zaccagni è l’unico sicuro del posto. Per gli altri due ci saranno altrettanti ballottaggi: Felipe Anderson-Pedro e Castellanos-Immobile. Simeone invece punterà sulla coppia Griezmann-Morata davanti, mentre sulle fasce è intenzionato a spingere in fase offensiva con Molina e Riquelme.

Probabili formazioni:

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, Riquelme; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All.: Simeone.

Indisponibili: Barrios, Lemar.

Diffidati: Lino.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Patric, Romagnoli, Isaksen.

Diffidati: Patric, Castellanos.

Squalificati: Rovella.