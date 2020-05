E' sceso a rete e ha piazzato la sua volée, vincente quanto elegante. Roger Federer, 39 anni il prossimo 8 agosto, domina anche quando non gioca. Lo svizzero che ha riscritto lo storia del tennis e non solo per i risultati: 103 titoli vinti di cui 20 Slam (record) e 310 settimane in vetta al ranking Atp come nessuno mai. Federer è ormai nel libro d'oro dello sport come il Maestro grazie alla sua classe cristallina, la più efficace incarnazione del tennis su qualsiasi superficie. Anche sulla terra, dove in quanto ad efficacia deve inchinarsi a Rafa Nadal. Federer non è più il numero 1 al mondo, è sceso dal podio dell'Atp scalzato dagli altri due "moschettieri" Novak Djokovic e Nadal e dal Next Gen Dominic Thiem. Classifica cristallizzata dallo stop ai tornei imposto dalla pandemia di coronavirus.

Ma proprio la crisi scatenata dal Covid-19 ha "regalato" a Federer il primato nella classifica degli sportivi più pagati del mondo stilata, ogni anno, da Forbes. La prestigiosa rivista statunitense che si occupa di finanza ed economia, ha riconosciuto al fuoriclasse di Basilea uno "stipendio" di 106,3 milioni di dollari al lordo delle imposte. Gruzzolo che Federer si è guadagnato con i premi e con gli sponsor. Nonostante la carriera eccezionale e longeva è la prima volta che Federer indossa cilindro, ghette e impugna lo scettro del Paperon de' Paperoni dello sport che Forbes stila dal 1990 ed è anche il primo tennista a riuscirci. Il merito è del bonifico da 100 milioni di dollari degli sponsor: Uniqlo, Credit Suisse, Mercedes-Benz e altri 10 partner. La pandemia ha influito sulle entrate delle star del calcio Cristiano Ronaldo e Lionel Messi che da anni si alternavano al comando della graduatoria e che in questa del 2020 si piazzano rispettivamente secondo e terzo con 105 (45 milioni da Nike, Altice, Herbalife e dal marchio CR7) e 104 milioni di dollari (32 da Adidas, MasterCard e PepsiCo). Lo stop dei campionati e il taglio degli stipendi sono costati al portoghese della Juventus e all'argentino del Barcellona la vetta del ranking Forbes (209 milioni negli ultimi 12 mesi in due, con un calo di 28 milioni).

La flessione è evidenziata anche dal totale guadagnato dai 100 atleti più pagati: 3,6 miliardi di dollari, ovvero -9% rispetto al 2019. Anche ai piedi del podio c'è un calciatore ed è il brasiliano Neymar del Paris Saint-Germain che ha incassato 95,5 milioni. La top ten è completata dagli assi del basket Nba LeBron James (88,2), Stephen Curry (74,4) e Kevin Durant (63,9). La top ten è completata dal fuoriclasse del golf Tiger Woods (62,3) e dai campioni di football americano Nfl Kirk Cousins (60,5) e Carson Wentz (59,1). E le donne? ce ne sono due nella Top 50 e sono le tenniste Naomi Osaka (Giappone) 29esima con 37,4 milioni di dollari e la statunitense Serena Williams, 33esima con 36 milioni. Di italiani e italiane non c'è invece traccia.

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA