Juventus, soltanto 0-0 con l'Atalanta: la traversa e Szczesny salvano Allegri (ora a -4 dal primo posto)

Finisce 0-0 dopo più di 26 anni la sfida al Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus. I bianconeri agganciano il Napoli a -4 dalla vetta mantenendo il +1 su Gasperini, la Juve fa poco per vincerla e accusa l’assenza di Milik e Vlahovic, anche alla Dea mancano Scamacca e Tourè ma i nerazzurri ai punti avrebbero meritato qualcosa di più e nel finale di rabbia e orgoglio sfiorano il vantaggio a ripetizione. Mancano gli attaccanti titolari e si vede, nel primo tempo pochissime emozioni e una grande occasione per parte.

Zappacosta si inserisce nel vuoto tra Danilo e Rabiot su cross di Ruggeri, nella prima conclusione colpisce il brasiliano, sul rimpallo calcia ancora ma fuori, brividi per Szczesny.

La Juve alza il ritmo con un tiro a giro di Fagioli e poco più, Chiesa si sbatte ma non trova la porta, e il centrocampo non ingrana con Rabiot al buio e Locatelli in crescita solo nella ripresa. Sotto gli occhi di Spalletti in tribuna, la gara prova ad accendersi nel secondo tempo, ma la Juve fa troppo poco per vincerla, mentre la Dea affonda i colpi migliori a tempo scaduto. Prima però arriva lo squillo di Chiesa che impegna Musso con un sinistro potente ma centrale, poi sale in cattedra Muriel, dalla panchina. Punizione velenosissima a una spanna dall’incrocio dei pali, ma Szczesny ci mette la manona e tiene in partita i suoi, poi però sbanda su una conclusione sempre di Muriel, sulla ribattuta Koopmeiners spara alto divorandosi il vantaggio.

L’Atalanta prova il tutto per tutto nel finale, la Juve perde lucidità a prova a difendersi come può, incassando anche l’ultima occasione sull’asse Bakker - Koopmeiners, ancora una volta impreciso solo in area Juve, mentre Allegri a bordocampo è una furia. Un punto che rinnova il duello per la zona Champions ma allontana i bianconeri dalla vetta della classifica.