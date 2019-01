Atalanta, Hateboer: «Con Roma e Juventus gare difficili, ma abbiamo fame»

«Abbiamo la fame per disputare un grande campionato». Hans Hateboer, impegnato nell'incontro con autografi e foto coi tifosi a Oriocenter, introduce così i prossimi impegni dell'Atalanta in serie A e in Coppa Italia: «Abbiamo iniziato bene l'anno nuovo vincendo a Cagliari e Frosinone, ma adesso ci aspettano due partite bellissime e difficili contro Roma e Juventus», prosegue l'esterno olandese proiettandosi anche al quarto di Coppa Italia del 30 gennaio contro i bianconeri. Fiducioso anche il connazionale Marten de Roon, rientrato in Ciociaria domenica dopo la convalescenza per il pestone alla caviglia di Romero in Genoa-Atalanta del 22 dicembre scorso: «Gli infortuni sono sempre duri da affrontare e superare, ma siamo in un ottimo periodo e dobbiamo proseguire su questa strada - chiude il centrocampista -. I giallorossi sono molto vicini in classifica (33 punti a 31, con la Lazio in mezzo, ndr), quindi si tratta di un crocevia importante per la nostra stagione».

