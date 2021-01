L'Atalanta non si ferma: 3-0 al Parma. Liverani al passo d'addio

Zapata parte dalla panchina? No problem, la staffetta del gol colombiana colpisce ancora e l'Atalanta vola, schiantando il Parma incerottato con un tris. Contro una squadra in crisi di risultati che non vince da sei partite e perde consecutivamente da tre gare, come quella di Liverani, peraltro flagellata anche dagli infortuni ( a gara in corso fuori pure Gagliolo e Karamoh), l'Atalanta sa che deve sbloccare la partita il prima possibile. E infatti non passa neanche un quarto d'ora che i nerazzurri passano in vantaggio: magia in rifinitura di Ilicic che pesca Muriel in area: l'aggancio è da campione e il diagonale a trafiggere Sepe è un tracciante chirurgico. E' il nono sigillo in campionato per Luis, l'undicesimo stagionale compresa la Champions League e le reti infilate a Midtjylland e Ajax. Contro il Sassuolo era stato Zapata a devastare con la sua furia realizzativa le praterie della retrovia del Sassuolo. Oggi è Muriel a decidere. A dimostrazione che il centravanti che parte spesso come bomber di scorta, non è solo un valore aggiunto dalla panchina ma è anche oro colato quando parte negli undici titolari. Insieme a Luis sempre ispirato e decisivo, l'Atalanta sfodera un Ilicic in costante crescita e sempre più incisivo come assist man. Nella ripresa anche in chiave turnover, in vista del match di sabato contro il Benevento, Gasp lascia riposare il match winner dei primi 45' Muriel e al suo posto ecco Zapata, com'era prevedibile. E la staffetta del gol entra in azione dopo appena tre giri di lancette: Zapata sfonda in area e di sinistro trafigge Sepe: sesto centro in campionato per Duvan, nono complessivo e vittoria di fatto blindata. Il Parma è troppo fragile e l'Atalanta, pur amministrando e senza esagerare con le accelerate, affonda gli artigli nella difesa parmense con facilità. E infatti arriva anche l'ormai abituale sigillo di Gosens, esterno goleador, capace di segnare 9 gol in campionato l'anno scorso e già a quota 5 quest'anno in serie A, 6 in tutto. Numeri da attaccante per il Nazionale tedesco che non finisce di stupire. C'è spazio anche per l'esordio di Maehle tra le file nerazzurre, esterno danese appena acquistato dal Genk. Il rush finale è gestione del 3-0. L'Atalanta vince giocando sul velluto e tiene il passo delle big. Il Parma sprofonda nella quarta sconfitta di fila ma con l'attenuante delle troppe assenze e del valore dell'avversario.

