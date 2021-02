L’obiettivo è dichiarato: partecipare all’Europeo. Per raggiungerlo, Nicolò Zaniolo procede spedito nel suo piano di recupero. Il centrocampista, dopo aver svolto martedì a Villa Stuart la visita di idoneità a seguito del normale iter post-Covid, ieri è tornato ad allenarsi a Trigoria. Consueto lavoro in palestra e corsa sul tapis-roulant. Per vederlo invece correre in campo bisognerà attendere probabilmente lunedì. Tempo permettendo, Zaniolo si riaffaccerà esternamente. Intanto già calcia il pallone più leggero e sta svolgendo senza intoppi il potenziamento muscolare e la parte aerobica. I primi di marzo, ci sarà il primo vero step: la visita con il professor Fink. Il chirurgo che lo ha operato a Innsbruck, è atteso infatti a Roma. Dal consulto si attende il via libera per iniziare a vedere Zaniolo tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo. Normalmente l’iter che il medico austriaco porta avanti (8 mesi) è leggermente più conservativo rispetto a quello che svolgono alcuni suoi colleghi. Calendario alla mano, essendosi infortunato il 7 settembre, vorrebbe dire tornare in campo nella prima settimana di maggio. Nicolò però freme. Il suo obiettivo è l’Europeo. Per andarci deve dunque mettere minuti nelle gambe. Proprio per questo spera di avere l’ok per anticipare di una ventina di giorni il rientro che gli permetterebbe, visto il calendario compresso nel finale di stagione, di passare da tre gare a 7-8 da giocare. Il che, in ottica Europeo, farebbe tutta la differenza del mondo. Il condizionale non è però casuale: perché nonostante l’entusiasmo, Nicolò è consapevole che non può sbagliare. Quindi se lo vedremo già l’11 o il 18 aprile nella lista dei convocati, il tutto avrà ricevuto l’avallo di Fink. Che, non è mistero, avrebbe preferito rimandare il ritorno direttamente alla nuova stagione. Intanto oggi la Roma torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo. Decisione gradita dal gruppo che ha invece creato stupore in società, visto che già domenica la squadra era stata lasciata libera e lunedì ha svolto solo lavoro di scarico.

LA RINCORSA DI EDIN

Dzeko rincorre un posto da titolare già per il match contro l’Udinese. Probabile che la chance gli venga però concessa in coppa, giovedì prossimo contro il Braga. Questione fascia congelata: parte della squadra, Pellegrini in primis, si è spesa negli ultimi giorni affinché Edin recuperi i gradi. La palla passa a Fonseca. Difficile avvenga già domenica, più probabile da Braga in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA