È Di Bello l'arbitro designato per la partita della prima giornata di ritorno fra Juventus e Parma. Lo rende noto l'Aia. Per Genoa-Roma è stato invece designato Maresca, che aveva già 'direttò i giallorossi a Genova in occasione della sfida con la Sampdoria, mentre per Lecce-Inter è staro scelto Giacomelli. Per Lazio-Samp c'è Chiffi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA