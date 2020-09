Riapertura stadi, Sileri: «Possibile un terzo della capienza. All'Olimpico 20-25mila persone». Ma Speranza frena: «Altre priorità»

«Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza», ha detto ai microfoni di «Un giorno da pecora» di Radio1 il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Una fuga in avanti che però è stata subito stoppata dal titolare del ministero, Roberto Speranza: «La priorità sono le scuole, non gli stadi», ha detto arrivando all'Ordine dei Medici di Bari per un convegno.​

«Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza - è la riflessione di Sileri - con delle regole precise, si vietano gli abbracci, con l'utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l'ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio. Nel caso dell'Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, io penso che l'ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi».

