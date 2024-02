Amadeus e il desiderio per l'Inter: «Vorrei la seconda stella sul petto»

L'Inter in questa stagione sta lottando per chiudere in cima alla classifica e conquistare lo scudetto. Fino a ora, il bottino di titoli dei nerazzurri è di 19 e in questa stagione potrebbe arrivare il ventesimo. Una speranza di tutti i tifosi, anche quelli più illustri come Amadeus. Il conduttore televisivo ha dato il suo addio a Sanremo già da tempo e in conferenza stampa non poteva mancare una domanda sul suo futuro: «Sento realmente che mi devo fermare. Ho bisogno di trovare altre idee, provare altre sfide. In questo momento l’unico mio grande desiderio è mettere la seconda stella sul petto».

