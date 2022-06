Da Allerona a «Alè Roma» dopo la vittoria della Conference: tifoso dovrà pagare 41 euro di multa

La passione per la Roma gli è costata una multa da 41 euro. Un tifoso romanista ha trasformato il cartello d'ingresso ad Allerona in «Alé Roma». È successo dopo la vittoria della squadra di Mourinho in Conference League, lo scorso 25 maggio. Ha modificato il cartello con il nastro adesivo.

Inno della Roma in classe. La maestra: «Era uno scherzo. Metterò anche quello della Lazio per par condicio»

Da Allerona a «Alè Roma» , cosa è successo

Adesso, oltre alla sanzione, dovrà pagare anche le spese per sistemarlo. A identificarlo sono stati i carabinieri. Si tratta di uno sportivo del posto di poco più 40 anni. L'uomo è stato quindi sanzionato amministrativamente per l'imbrattamento del cartello stradale. Con l'aggiunta della sanzione accessoria che prevede il ripristino dello stato dei luoghi.

Zaniolo non è intoccabile, Pinto lavora a una cessione importante. Le mosse del gm per il mercato