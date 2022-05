Bambini costretti a cantare l'inno della Roma in classe, video virale. Ira dei genitori: «Mio figlio è laziale»

L'inno della Roma in classe, il video virale, le polemiche. È successo al plesso Caterina Usai, in zona Talenti. Mentre le immagini si diffondono in rete, la maestra si scusa: «Capisco che possa aver disturbato» e promette «per par condicio metterò anche l'inno della Lazio». In classe, però, «ci sono anche due juventini».

La polemica è esplosa che dopo che il video ha iniziato a fare il giro del web: si vedono bambini della materna cantare "Roma, Roma, Roma" di Antonello Venditti, il giorno dopo la vittoria della squadra di Mourinho in Conference League.

Evidentemente a qualche papà (o mamma) la scelta della maestra non è andata giù. «Mio figlio è laziale», uno dei commenti di una mamma.