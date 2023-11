Juventus, Allegri: «Con la Fiorentina scontro diretto per la Champions. Chiesa e Vlahovic? Non hanno bisogno di consigli»

Niente consigli per Chiesa e Vlahovic, sempre più padroni del loro destino. Allegri si fida dei suoi bomber, chiamati di nuovo alle armi dopo aver risolto, si spera definitivamente, i rispettivi problemi fisico. Entrambi si candidano per una maglia dal primo minuto contro il loro passato, sfidando uno stadio caldissimo, ma Kean scalpita dopo 4 partite consecutive da titolare e Milik è una certezza per questa Juventus.

«Chiesa e Vlahovic non hanno bisogno di suggerimenti da me, l’importante è che si mettano a disposizione della squadra.

Per continuare su questa strada dobbiamo continuare in maniera forte e dura, e diventare una squadra granitica, siamo sulla buona strada e l’obiettivo rimane quello di entrare in Champions l’anno prossimo. Kean è in un buon momento, cresciuto sia fisicamente sia tecnicamente ma soprattutto a livello mentale. ha raggiunto un altro obiettivo come l’azzurro ma non si deve assolutamente fermare. Davanti i 5 giocatori a disposizione stanno tutti bene, non ho intenzione di cambiare a livello tattico, probabilmente gioca McKennie a destra al posto di Weah infortunato: questa squadra ha delle certezze dalle quali dobbiamo partire».

Allarme in Toscana per le condizioni meteo («Volevo esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime dell’alluvione in Toscana e la vicinanza alle persone che hanno subito danni e disagi in questo momento. È molto più importante della partita di domani») ma al momento il rinvio della partita rimane solo un’ipotesi. «Rischio rinvio? Questo non lo so, ci sono gli organi di competenza che decideranno. Noi ci alleniamo oggi e partiamo per Firenze, contro una delle squadre più attrezzate del campionato».

Sulla Fiorentina «È un’antagonista per la lotta dei primi quattro posti. Italiano ha allestito un’ottima squadra. Hanno Nico Gonzalez davanti che è importante, attaccano bene la profondità e danno fisicità in avanti. Hanno Kouamé a sinistra, Bonaventura sta facendo cose importanti e straordinarie, Arthur si è ripreso bene dall’infortunio e non avevo nessun dubbio, sta facendo bene. Sappiamo che sarà una partita difficile perché tecnicamente sono una squadra valida».