Allegri blinda la Juve: «La Cremonese vale quanto il Siviglia, altrimenti ci facciamo male. Pogba straordinario»

La Cremonese come il Siviglia, così Allegri tiene alta la tensione alla vigilia della sfida contro la penultima del campionato, aspettando il ritorno della semifinale di Europa League in Spagna. «Le partite vanno vinte sul campo. Sennò ci facciamo del male, ci mettiamo di cattivo umore. La partita di domani è importante come quella di giovedì. La corazza ci dà solamente energia. Come il dover fare cose importanti a livello mentale dopo un’annata così, non ci siamo mai lamentati anche su fatti oggettivi. Dobbiamo essere bravi a fare il massimo in campo, per ora bisogna solo arrivare al 4 giugno, cercando di arrivare in finale di Europa League e restando tra i primi 4. Le decisioni sul futuro spettano alla società, così come sul direttore sportivo».

POGBA «Sta crescendo, di condizione, ha fatto 25 minuti bene. Quando le partite si giocano nella metà campo avversaria diventa straordinario.

Ha bisogno di giocare per trovare la condizione, l’importante è che sia a disposizione. Non ha ancora i 90 minuti»

FORMAZIONE «Gioca Perin, Bremer è a posto. Rabiot ha fatto differenziato ma domani è a disposizione. Domani pensiamo alla partita, non dobbiamo pensare a giovedì. La più importante è quella di domani»

BONUCCI «Il suo futuro? Sono decisioni soggettive, dipende uno come si sente. Leo è intelligente, capirà e sceglierà per il bene suo. Il calciatore ha due vite, nasce due volte. L’altro giorno ha raggiunto un traguardo storico di 500 partite alla Juve, è per pochi. Sono contento e orgoglioso d’aver lavorato con lui per tanti anni, anche con battibecchi, è stato straordinario. Quando gli è stato chiesto di giocare, come l’anno scorso, si è sempre messo a disposizione anche quando non era al 100%»