Aia, gli arbitri in campo contro la leucemia: protocollo d'intesa con l'Ail

Sabato 14 ottobre 2023 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Associazione Italiana Arbitri e Ail - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, che sancisce i criteri di collaborazione fra le parti, determinando la sua validità riguardo importanti tematiche di interesse sociale e civico.

«La collaborazione tra Ail e Aia si svilupperà attraverso iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici attraverso il sostegno alla ricerca scientifica e alle attività assistenziali, favorendo un rapporto diretto tra le 83 sezioni provinciali Ail e le 206 Sezioni territoriali Aia», ha dichiarato Giuseppe Toro, Presidente Nazionale Ail, «per questo siamo particolarmente lieti che sia stato firmato, dopo anni di vicinanza e collaborazione, un protocollo d’intesa che ci vedrà fianco a fianco, con i nostri volontari impegnati su tutto il territorio nazionale, nel promuovere e sostenere reciprocamente iniziative solidali».

«Siamo lieti di sottoscrivere questo protocollo», ha detto Carlo Pacifici, Presidente Aia, «la nostra Associazione, composta da oltre 32 mila associati, ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso i temi legati al sociale e al volontariato.

Tantissimi tra i nostri arbitri sono infatti impegnati quotidianamente in tali attività, dimostrandosi arbitri non solo sul terreno di gioco ma anche nella vita. L’obiettivo, attraverso l’accordo sottoscritto con AIL, è quello di unire gli intenti per sviluppare progetti di sensibilizzazione verso questi temi di grande importanza». L’accordo prevede inoltre che le due associazioni collaborino non solo nel partecipare alle reciproche iniziative, ma anche nel coordinare e sostenere di comune accordo progetti e campagne di sensibilizzazione.

Gli obiettivi principali del protocollo d’intesa sono:

- Favorire una collaborazione istituzionale tra Ail e Aia, legate ad attività di interlocuzione istituzionale su argomenti di reciproco interesse

- Promuovere, attraverso attività congiunte, la cultura del dono e del volontariato tra le giovani generazioni - Promuovere e favorire un rapporto diretto tra le Sezioni Aia e le Sezioni provinciali AIL per sviluppare attività e iniziative realizzate congiuntamente

- Dare visibilità, attraverso i propri canali di comunicazione, alle attività oggetto di collaborazione