Acerbi ricorda Squinzi: «Mi sei stato vicino nei momenti più bui. Eri come un padre»

«Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato». Francesco Acerbi, difensore della Lazio con un passato nel Sassuolo, ricorda così Giorgio Squinzi, presiedente del club neroverde, imprenditore, amministratore unico di Mapei ed ex numero uno di Confindustria, morto ieri sera all’età di 76 anni. A pochi istanti dalla notizia, Acerbi, che ai tempi del Sassuolo lottava contro il tumore ai testicoli, fa sentire su Instagram la propria vicinanza: «Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. Grazie Presidente». Messaggi di cordoglio anche dalla società biancoceleste con una nota ufficiale apparsa sul sito: «La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, Presidente dell’U.S. Sassuolo Calcio, e si uniscono al dolore della famiglia».